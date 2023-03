Greenpeace celebra "funerali" ditta bike sharing a Torino

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Attivisti di Greenpeace, nel corso del corteo per il clima a Torino hanno inscenato un 'funerale' simbolico di To-Bike, il servizio pubblico di bike sharing chiuso lo scorso 12 febbraio dopo 13 anni, esponendo una bara di cartone. "Un servizio che chiude - avevano anticipato in una nota - a causa di problemi che l'amministrazione non ha saputo gestire. La città perde così un modello virtuoso di mobilità sostenibile. Con questa azione dimostrativa il gruppo locale di Greenpeace chiede un incontro all'assessora comunale Foglietta per capire com'è possibile che un servizio del genere venga chiuso per degli atti vandalici e quali siano i prossimi provvedimenti dell'amministrazione in ottica di mobilità sostenibile, ma anche rispetto alla questione del personale del servizio in cassa integrazione".

Il corteo promosso dagli ambientalisti di Fridays for Future è terminato poi non distante, in un giardino accanto al Palazzo di giustizia. (ANSA).