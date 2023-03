Fridays for Future:Sirene morte in flash mob a corteo Torino

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Un flash mob alla fontana monumentale di piazza Solferino, a Torino, è stato inscenato nel corso del corteo dei Fridays for future. Sulla sommità è stato appeso uno striscione con la scritta "acqua per tutti o champagne per qualcuno?", mentre alcune figuranti abbigliate da sirene si sono sdraiate sul bordo come se fossero morte. L'acqua si è tinta intanto di rosso, come se vi fosse stato gettato del colorante. (ANSA).