Friday's for future tornano in piazza i ragazzi per il clima

Tornano in piazza gli attivisti del movimento Friday's for Future con manifestazioni in diverse città italiane.

Dei pesci morti sono stati lasciati a Torino davanti al Palazzo della Regione in piazza Castello nel corso del corteo per il clima. Il gesto è una protesta è stato spiegato nell'ambito "dell'inerzia degli istituzioni rispetto all'emergenza climatica".

La manifestazione a Milano. Sono circa un migliaio gli studenti che hanno preso parte al corteo milanese promosso da Fridays for future in occasione dello sciopero globale per il clima. I manifestanti si sono riuniti alle 9.30 in piazza Cairoli e stanno attraversando il centro in direzione di piazza Duca D'Aosta, dove il corteo dovrebbe poi sciogliersi. Passando davanti a palazzo Marino, gli attivisti hanno accusato il Comune di Milano di essere "il paradiso del green washing". Tra cori e cartelloni a favore della giustizia climatica, contro l'alternanza scuola-lavoro e contro gli stereotipi di genere, al momento gli studenti stanno proseguendo secondo il percorso concordato. All'altezza della fermata della metropolitana Montenapoleone, alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto 'No Eni in uni', accendendo alcuni fumogeni.

Un momento di tensione si è verificato, stamani, in centro a Milano, durante il corteo per il Global climate strike partito intorno alle 10 da largo Cairoli. Alcuni manifestanti si sono staccati dal grosso dei partecipanti, quando si trovavano ormai in piazza della Scala, e si sono diretti bombolette spray in mano verso la storica sede della Cariplo, oggi Intesa Sanpaolo. La Polizia è intervenuta bloccandogli la strada e, secondo quanto riferito in questura, non ci sarebbe stato alcun contatto. In precedenza, sempre secondo quanto riferito dai responsabili dell'ordine pubblico, sarebbe stato lanciato del letame nei pressi di una ex sede Enel in via Broletto.

All'arrivo in piazza Duca d'Aosta, gli studenti del corteo Fridays for future hanno preso di mira palazzo Pirelli. Due manifestanti si sono arrampicati sulla cancellata dell'ingresso che dà sulla piazza, accendendo altrettanti fumogeni. Un gruppetto di attivisti ha poi esibito uno striscione con scritto che "il trasporto pubblico è ad un binario morto", mentre le forze dell'ordine in tenuta antisommossa si sono schierate davanti alla cancellata. "Oggi il nostro corteo aveva l'intento molto chiaro di andare alla Regione a parlare con chi ci dovrebbe rappresentare", ha detto uno dei promotori al megafono. Ciò che chiedono al Consiglio regionale è "un trasporto pubblico efficiente" e che sia "gratuito". A terra hanno ricreato delle rotaie con un cartello di sbarramento e un gruppetto di manifestanti vi si è seduto intorno.

La lettera ai ministri Valditara e Bernini. "Sono anni che ci mobilitiamo per denunciare la crisi climatica ma la politica sembra essere intenzionata solo a strumentalizzarci. Il cambiamento climatico è in atto e il momento di agire è questo, ormai non c'è più altro tempo, non si può più rimandare a domani." A dirlo è Andrea Ciuffarella di Link Coordinamento Universitario. "Oggi 3 Marzo scendiamo in piazza - aggiunge Tommaso Martelli dell'Unione Degli Studenti - Perché vogliamo delle scuole e delle università ecologiste, realmente attive nel contrasto all'emergenza climatica. Sono necessarie misure come l'introduzione di una didattica ecologista, che sappia consapevolizzare sulle cause e sulle possibili risoluzioni al cambiamento climatico. Vogliamo inoltre la costruzione di comunità energetiche in tutte le scuole e in tutte le università, per impedire che queste siano dipendenti da aziende energetiche private. È necessario investire anche sul trasporto pubblico, in modo da renderlo sostenibile e accessibile a tutti gli studenti." "Abbiamo inviato una lettera ai ministeri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca - conclude Andrea Ciuffarella - per porre alle attenzioni delle istituzioni le nostre rivendicazioni. Siamo stanchi della disintermediazione, in quanto studenti pretendiamo di essere ascoltati e vedere le nostre proposte concretizzate".

La manifestazione a Torino. Un corteo promosso dagli ambientalisti di Fridays for future è partito oggi a Torino da piazza Castello. Vi prendono parte diverse centinaia di persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi. "Nonostante le mille promesse non ci sono ancora soluzioni per la crisi climatica", ha detto uno speaker. Tra i presenti ci sono attivisti di Unione popolare, Sinistra anti capitalista, Anpi, Rifondazione comunista, No Tav, collettivi studenteschi. In piazza Castello c'erano anche i bambini di due classi della scuola elementare Marconi Antonelli che, come ha spiegato una insegnante, dallo scorso anno "svolgono un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali". Un flash mob alla fontana monumentale di piazza Solferino, a Torino, è stato inscenato nel corso del corteo. Sulla sommità è stato appeso uno striscione con la scritta "acqua per tutti o champagne per qualcuno?", mentre alcune figuranti abbigliate da sirene si sono sdraiate sul bordo come se fossero morte. L'acqua si è tinta intanto di rosso, come se vi fosse stato gettato del colorante.

La manifestazione a Genova. I ragazzi di Fridays for future sono tornati in piazza per ribadire che "C'è un solo futuro possibile, un futuro sostenibile". I manifestanti,un centinaio, sono passati davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune, dove i ragazzi, molti giovanissimi, si sono sdraiati a terra per simulare le conseguenze per le persone della crisi climatica. "Siamo qui per far capire quanto la giustizia climatica sia giustizia sociale perché le scelte climatiche impattano sulle persone, in particolare sui più deboli" dice Alice Maia Corso. Gli attivisti chiedono "che vengano fatte azioni concrete e immediate contro i cambiamenti climatici, perché è un problema attuale con popolazioni che perdono la loro casa o sono costrette a migrare, con persone che muoiono e se già in Europa e in Italia facciamo fatica ad accogliere le poche migliaia di persone che arrivano, i migranti climatici saranno molti di più". "Siamo di nuovo in piazza a scioperare per il clima - aggiunge Andrea Cavalleroni di Cittadini Sostenibili - perché le emissioni a livello globale continuano a salire e il sussidio ai combustibili fossili ha raggiunto una soglia record. In Italia stiano procedendo nella direzione sbagliata continuando a investire su rigassificatori e metanodotti mentre dovremmo investire soprattutto in efficientamento energetico e rinnovabili". Secondi Cittadini Sostenibili in Liguria per quanto riguarda le energie rinnovabili "la situazione è drammatica. Siamo gli ultimi in Italia e soprattutto non abbiamo rispettato gli obiettivi fissati per il 2020: in Liguria avremmo dovuto arrivare a un 14% di rinnovabili non siamo neanche all'8%".

La manifestazione a Firenze. Un grande striscione con scritto 'La nostra rabbia è energia rinnovabile' apre il corteo a Firenze dell'11/o 'Sciopero globale per la giustizia climatica'. Il capoluogo, insieme ad altre città toscane, ospita stamani l'iniziativa di protesta lanciata da Fridays For Future Italia per chiedere agli Stati misure per contrastare il cambiamento climatico. Alcune centinaia di giovani si sono ritrovati in piazza Santa Maria Novella per fare un corteo che, passando sui lungarni, arriverà in piazza Santa Croce. Molti gli striscioni e i cartelloni mostrati dai ragazzi. 'Il clima sta cambiando perché noi no?', si legge su uno. E poi 'giustizia climatica ora!', 'Non c'è un pianeta B' e 'Meno fascisti, più ambientalisti'. Presente in corteo anche il collettivo di fabbrica Gkn con lo striscione 'Insorgiamo' e una grande bandiera della pace.

La manifestazione a Cagliari. Sono scesi in piazza anche a Cagliari e a Sassari gli studenti per la manifestazione organizzata da Fridays for future per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici che stanno mettendo in crisi il pianeta. Pochi, per la verità, a Sassari, dove in piazza Castello c'era appena una trentina di giovani. Qualche studente con cartelli e slogan, visi dipinti e maschere anti gas, un drappello di poliziotti e carabinieri, una donna con la bandiera di Sinistra italiana, e giusto qualche passante curioso che si soffermava per pochi istanti. I ragazzi di Fridays for future con il megafono hanno lanciato comunque i loro messaggi. Quelli che ripetono ormai da anni: riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, sviluppo delle tecnologie rinnovabili, rafforzamento del tessuto sociale, transizione ecologica e sostenibilità. A Cagliari, invece, un corteo anche in questo caso non molto partecipato ma comunque con decine di studenti, ha attraversato le strade del centro, da piazza Garibaldi sino al Tribunale.

La manifestazione in Friluli Venezia Giulia. "Sciopero per il clima" oggi nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. A Trieste un corteo, organizzato nell'ambito dei Fridays for Future, ha attraversato le vie del centro. Alla protesta hanno partecipato giovani e rappresentanti, tra gli altri, del Comitato No Ovovia, di Non una di meno, Usb, Cgil, Wwf, Adesso Trieste. Lo slogan utilizzato è stato "Basta violenza sul pianeta e i nostri corpi". Alcune centinaia di persone hanno sfilato anche a Udine, al grido di "Non c'è un pianeta B". La manifestazione ha visto in prima fila i giovani di Fridays for Future, ma anche Legambiente e i movimenti studenteschi che hanno protestato davanti a Palazzo D'Aronco e poi in piazza Venerio. "L'aria a Udine è irrespirabile da mesi e nessuno dice nulla - l'accusa dei dimostranti -. L'industria di combustibili fossili sta distruggendo l'ecosistema da cui dipendiamo. Udine è al 59/o posto su mille città europee per scarsa qualità dell'aria".