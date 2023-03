Accoltellato in strada muore in ospedale

(ANSA) - PAVIA, 03 MAR - Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato accoltellato giovedì sera per strada a Mortara (Pavia), in Lomellina. Sul fatto stanno indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Pavia. Dai primi accertamenti sembra che l'aggressione a coltellate sia avvenuta durante una lite. Il 25enne è stato soccorso dal 118 e trasportato al San Matteo dove è morto giovedì notte.

