Suicidio assistito: a Bologna fissata l'udienza il 29 marzo

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha fissato per il 29 marzo l'udienza per il caso di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato, indagati per il reato di "aiuto al suicidio". Le due attiviste dell'Associazione Coscioni avevano accompagnato in Svizzera una donna di 89 anni malata di Parkinson, poi si erano autodenunciate ai carabinieri di Bologna. Nell'udienza verrà valutata la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore Giuseppe Amato lo scorso mese. (ANSA).