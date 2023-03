Scontri liceo: Digos interroga i tre indagati maggiorenni

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - Cinque ore di interrogatorio a Firenze per i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca indagati per l'aggressione ai due studenti del liceo classico Michelangiolo dello scorso 18 febbraio. "Molto serenamente hanno risposto a tutte le domande e hanno dato la loro versione", ha detto il loro difensore, l'avvocato Sonia Michelacci, al termine dell'interrogatorio che si è svolto in questura negli uffici della Digos delegata dal pm titolare del fascicolo Carmine Pirozzoli. Secondo quanto si apprende, lo stesso pm ha modificato le ipotesi di reato del fascicolo: non c'è più l'accusa di violenza privata aggravata ma resta quella di lesioni aggravate e si aggiunge la nuova ipotesi del reato di percosse. (ANSA).