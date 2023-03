Rampelli, migranti hanno parabole e telefoni, avvisiamoli

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "L'appello del ministro Piantedosi sembra un appello astratto ma immaginate che forza d'urto potrebbe avere, visto che nelle nazioni da cui provengono gli immigrati ci sono le parabole e i telefoni e quindi potremmo raggiungere tutte le popolazioni in difficoltà e fargli presente che quei viaggi non sono come vengono dipinti dai trafficanti di uomini che fanno pagare anche 7 mila euro di viaggi molto rischiosi". Lo afferma il vicepresidente della Camera Fabrio Rampelli, a margine della cerimonia di insediamento in Regione Lazio del neo presidente Francesco Rocca. (ANSA).