Polizia, risolti problemi su passaporti, 2,5mln nel 2023

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La polizia di Stato rende noto che le questure hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo per soddisfare le istanze ricevute riguardanti il rilascio dei passaporti. Solo nei primi due mesi dell'anno ne sono stati complessivamente rilasciati 412.385, con la più che fondata previsione di raggiungere, nel corso del 2023, circa 2 milioni e mezzo di documenti di espatrio. Soltanto nella giornata di ieri ne sono stati emessi 12.007. Le misure straordinarie adottate dalle questure consentono di rassicurare i cittadini sull'esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall'urgenza. (ANSA).