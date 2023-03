Naufragio migranti:Elly Schlein a Crotone, silenzio e dolore

(ANSA) - CROTONE, 02 MAR - La segretaria del Pd, Elly Schlein, è giunta a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione carica di migranti di domenica scorsa a Steccato di Cutro.

Al suo arrivo, circondata da giornalisti e cineoperatori, Elly Schlein non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione ed è entrata subito nel Palamilone, la struttura in cui sono allineate le bare delle vittime. Schlein, accompagnata, tra gli altri, dal segretario regionale del Pd, Nicola Irto, ha sostato in silenzio davanti ai feretri. Durante la visita la parente di una vittima, attorniata dagli operatori della Croce rossa, si é abbandonata a grida di dolore e di disperazione. (ANSA).