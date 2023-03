Naufragio migranti: Occhiuto, grazie Presidente Mattarella

(ANSA) - CROTONE, 02 MAR - "In momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, è importante sentire, anche in Calabria, la vicinanza dello Stato". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Le comunità di Cutro e di Crotone e tutta la regione - aggiunge Occhiuto - ringraziano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". (ANSA).