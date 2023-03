Mons. Gaenswein, io leale con il Papa, spero si fidi di me

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 MAR - "Io spero che Papa Francesco si fidi di me, spero di non aver dato un motivo di non fidarsi più": lo dice mons. Georg Gaenswein, lo storico segretario di Ratzinger, alla trasmissione di Bruno Vespa 'Cinque Minuti' che andrà in onda questa sera su Rai Uno. Quanto al suo futuro Gaenswein dice: "Questo me lo dirà il Santo Padre tra pochi giorni". Alla domanda di Vespa se sia fedele a Bergoglio, Gaenswein ha risposto: "Fedele e leale: è il Papa della Chiesa cattolica e il successore di Pietro, come sono stato fedele a tutti i suoi predecessori".

Il suo libro "Nient'altro che la verità" non aveva l'obiettivo di creare "guerre" nella Chiesa, dice ancora mons.

Gaenswein. "L'unico mio obiettivo era mettere chiarezza anche in punti in cui vi erano molti problemi. Chiarezza è dire e dare la verità per tutti quelli che volevano saperlo. Niente guerre, niente fazioni, io volevo solo dare la mia testimonianza delle vere cose che sono successe". Quanto alla tempistica della pubblicazione del libro, avvenuta durante i giorni del commiato a Benedetto XVI, Gaenswein ha commentato: "Qualsiasi momento della pubblicazione sarebbe stato criticato da qualsiasi persona". Il resto, come voci di scisma, sono "invenzione dei giornalisti". (ANSA).