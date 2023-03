Lupi avvistati tra le case in centro a Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 02 MAR - Alcuni lupi sono stati avvistati stamane nel centro di Courmayeur. Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadini ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone. L'immagine è stata realizzata un minuto prima delle ore 7, in strada delle Volpi.

"Ero in macchina con mio marito - racconta Barberio all'ANSA - e stavamo andando a lavoro. Il primo lupo che abbiamo visto saliva da via Circonvallazione ed ha proseguito verso strada regionale. Gli altri due hanno svoltato in via delle Volpi, dove poi abbiamo fatto delle foto". I lupi, aggiunge, erano vicino alle "case e ai cortili , ma scappavano, non si sono mai fermati. Erano più spaventati loro probabilmente. Noi siamo rimasti stupiti nel vederli lì in paese a quell'ora". (ANSA).