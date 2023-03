Ecco la ricostruzione degli ultimi minuti prima del naufragio

Pochi minuti prima che il caicco con a bordo i migranti si schiantasse sulla secca a cento metri dalla spiaggia di Cutro, la Guardia di Finanza informò la Guardia Costiera che le sue motovedette stavano rientrando in porto non essendo riuscite ad intercettare il barcone a causa delle condizioni meteo. I militari delle Fiamme Gialle chiesero anche se in quel momento ci fossero mezzi delle Capitanerie in mare, ricevendo una risposta negativa. E' questo, secondo quanto si apprende, il contenuto della telefonata tra i due Corpi avvenuta alle 3.48 delle notte tra sabato e domenica.

Dopo aver informato, "giusto per notizia", di non aver individuato il "target" che era stato segnalato dall'aereo di Frontex, i finanzieri chiedono infatti: "voi naturalmente non avete nulla, nel caso ci dovessero essere situazioni critiche?".

E dalla Guardia Costiera rispondono: "noi al momento in mare non abbiamo nulla". Poco dopo i finanzieri ribadiscono che l'ultima posizione nota del barcone era, attorno alle 21, a 40 miglia dalla costa. "E poi - aggiungono - noi dal radar non battiamo nulla". Significa che la strumentazione di bordo delle motovedette non aveva individuato il barcone. Prima di chiudere la chiamata, infine, gli uomini delle Fiamme Gialle aggiungono: "va bene, era giusto per informarvi".

Una sequenza che conferma come dall'avvistamento del barcone da parte di Frontex fino a pochi minuti prima della tragedia, la situazione sia stata gestita come un evento di law enforcement, non essendo emersi elementi che facessero ipotizzare una situazione di pericolo.