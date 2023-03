Disabilità, nasce premio per la comunicazione inclusiva

Un premio giornalistico dedicato alla comunicazione dei temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dell'accessibilità. La Consulta per le persone in difficoltà (Cpd) di Torino ha ideato il '3 dicembre-Paolo Osiride Ferrero', in collaborazione con il Master in Giornalismo 'Giorgio Bocca' dell'Università di Torino e con il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e della Città di Torino e la media partnership dell'agenzia ANSA. L'iniziativa rientra nell'Agenda della Disabilità, progetto ideato da Cpd e Fondazione Crt.



Le categorie in concorso sono tre: il Premio 3 dicembre - Paolo Osiride Ferrero', intitolato alla memoria del presidente e segretario della Cpd, morto nel 2017, e con la data della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, con riconoscimento economico di 4000 euro, per il miglior articolo, servizio giornalistico, inchiesta di approfondimento, programma radiofonico, televisivo o online e reportage fotografico; la menzione speciale 'Associazione Angelo Burzi' per la miglior opera letteraria e di storytelling; la menzione speciale in partnership con AcessiWay per il miglior contenuto web e social.

La giuria è presieduta da Luigi Contu, direttore dell'ANSA, coordinata da Fabrizio Vespa e formata da giornalisti locali e nazionali. A essa si affianca un comitato tecnico scientifico composto da personalità del campo culturale e sociale.



Il bando di partecipazione scade il 30 marzo. E a un poco meno del termine ultimo per la presentazione delle candidature Cpd ha pubblicato un video promozionale visibile ai link: https://youtu.be/7U8eUr2MWY8 e https://youtu.be/LgKMxtVbLr0.

La cerimonia di premiazione si terrà a Torino il 6 giugno.