Cospito: una trentina di attivisti vicino a sede Fdi Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Una trentina di manifestanti si è riunita dopo le 18 in corso Buenos Aires a Milano all'incrocio con via Omboni, a pochi passi dalla sede di Fratelli d'Italia, per un presidio a sostegno del detenuto Alfredo Cospito e contro il regime di 41 bis.

Davanti alla sede del partito al civico 15, le forze dell'ordine si sono schierate in tenuta antisommossa con transenne e camionette della polizia. Tutta la zona è presidiata. "Questo partito al governo è il primo responsabile della condanna a morte di Alfredo Cospito", hanno detto gli attivisti al megafono. Sul naufragio di Cutro, poi, "lo Stato si è palesato ancora una volta per quello che è: assassino".

L'appello alla manifestazione era stata diffusa ieri dal circolo milanese anarchico Galipettes. (ANSA).