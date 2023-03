Cantieri autostrade: caos sulla A12, code per incidente e avaria

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - Prima un incidente senza feriti nei pressi di un cantiere che da anni crea disagi e pericoli sulla A12 tra Chiavari e Rapallo (Genova), poi un tir in avaria nello stesso tratto hanno mandato in tilt stamani la circolazione sulla autostrada coinvolgendo centinaia di automobilisti e camionisti. Le code sono arrivate fino a 10 km e sono state necessarie ore per ridurle.

Poco prima delle ore 10:45, sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, è stato rimosso il mezzo pesante in avaria al km 28,5, in corrispondenza di un cantiere di lavoro ha comunicato Aspi. "Attualmente, il traffico transita su una corsia per senso di marcia e si registrano code in diminuzione di 7 km in direzione di Genova e 4 km verso Livorno". (ANSA).