Accoltella il marito per una lite, arrestata

(ANSA) - ARCORE, 02 MAR - Una donna di 34 anni, keniota, è stata arrestata dai carabinieri per aver accoltellato suo marito, italiano di 76 anni, ieri sera a Lesmo (Monza).

È stata lei stessa a chiamare i soccorsi, dicendo al telefono: "ho accoltellato al petto mio marito". Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo sul divano, con una profonda ferita al centro del torace.

Trasportato all'Ospedale San Gerardo di Monza, l'uomo ha spiegato che la moglie, a seguito di una discussione, dopo aver bevuto parecchio alcol, aveva afferrato un coltello da cucina e gli si era scagliata contro.

L'arma è stata ritrovata dai militari sul tavolo della cucina della coppia, ancora intriso di sangue. Il 76 enne è stato infine ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

La moglie, risultata positiva all'alcol test, con un tasso di 2,07 g/l, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.

