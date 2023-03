Meteo: piogge diffuse, neve e vento forte fino a giovedì

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il ciclone mediterraneo persiste sull'Italia portando piogge diffuse, neve e vento forte fino a giovedì soprattutto nel Centro-Sud e in Romagna. Da venerdì la situazione dovrebbe diventare gradualmente più stabile. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando un inizio marzo di maltempo.

Al momento l'occhio del ciclone, ben identificabile anche dalle immagini dal satellite, si trova sulla Sardegna meridionale e causa piogge più intense al Centro-Sud. In giornata, spostandosi verso Est Nord-Est, il minimo si troverà a largo delle coste laziali, sul Tirreno centrale, e da qui spingerà un diffuso peggioramento anche verso il Nord Italia.

Domani mattina l'occhio si troverà sull'Arcipelago Toscano con il maltempo più acceso verso le regioni centrali ma a macchia di leopardo anche sul resto del Paese, alternato a schiarite.

Venerdì tornerà nuovamente verso la Sardegna e sono attese piogge localmente intense sulle regioni centrali e parte delle meridionali.

Infine, durante il weekend e con il vortice verso il meridione, le piogge lasceranno libero il Centro-Nord con sole prevalente, mentre bagneranno le regioni del Sud accompagnate da un graduale calo termico. Nel weekend il vortice, molto più fiacco, resterà protagonista solo al Sud.

Nel dettaglio: - Mercoledì 1. Al nord: piogge dall'Emilia Romagna verso il resto delle regioni, neve anche in pianura sull'Emilia. Al centro: diffusamente instabile. Al sud: piogge su Campania, Basilicata e Puglia, ma solo al mattino.

- Giovedì 2. Al nord: instabile fino al pomeriggio. Al centro: instabile con piogge specie su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: piogge su Campania, Basilicata e Puglia.

- Venerdì 3. Al nord: bel tempo. Al centro: nubi e locali rovesci, poi migliora. Al sud: instabile con frequenti acquazzoni e neve sui rilievi. (ANSA).