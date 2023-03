Gigi Bici: chiesto il rinvio a giudizio di Barbara Pasetti

(ANSA) - PAVIA, 01 MAR - La Procura di Pavia ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per Barbara Pasetti unica imputata per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici.

Pasetti è accusata, oltre che del delitto (che lei stessa ha confessato di aver commesso, nell'interrogatorio del 5 ottobre scorso nel carcere dei Piccolini a Vigevano) di Criscuolo, anche dell'occultamento del cadavere, della detenzione illegale della pistola con cui ha ucciso l'uomo e 23 cartucce, e della tentata estorsione nei confronti delle figlie e dell'attuale compagna di Gigi Bici.

Criscuolo era scomparso l'8 novembre 2021. Secondo la ricostruzione, quel giorno la quarantenne era salita in auto con lui e gli aveva sparato uccidendolo. Il corpo era stato ritrovato vicino a casa di Pasetti, a Calignano, una frazione di Cura Carpignano, il 20 dicembre. (ANSA).