Coniugi trovati morti in casa, su corpi ferite arma da fuoco

(ANSA) - BRINDISI, 01 MAR - Due coniugi, entrambi di circa 60 anni, sono stati ritrovati morti nell'abitazione in cui vivevano, nel piccolo borgo di Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi). Intervengno i carabinieri. Sui corpi di entrambe le vittime ci sono ferite provocate da arma da fuoco. Gli investigatori - a quanto si apprende - ipotizzano si tratti di un duplice omicidio. A chiamare i carabinieri sarebbe stato il fratello dell'uomo preoccupato perché non lo sentiva da qualche ora. Sul posto c'è anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. (ANSA).