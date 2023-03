La polizia norvegese ha fermato e poi rilasciato l'attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione a Oslo. Lo riportano i media locali. Gli attivisti che chiedevano la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia hanno bloccato l'accesso a diversi edifici governativi. Greta è stata letteralmente portata via di peso da tue poliziotte che la tenevano per le braccia e per le gambe.

Il video in cui Greta Thunberg viene portata via