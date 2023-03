Aurore boreali danno spettacolo a latitudini insolite

"Assolutamente fantastico!": così l'astronauta della Nasa Josh Cassada commenta su Twitter l'immagine mozzafiato dell'aurora boreale che ha scattato dalla Stazione spaziale internazionale (Iss). L'americano in orbita non è però l'unico ad aver strabuzzato gli occhi in questi giorni, dato che l'intensa attività del Sole ha generato spettacoli di luce che hanno colorato i cieli a latitudini insolite, ben al di là delle consuete regioni dei poli terrestri.

Nei giorni scorsi, infatti, una sorta di 'buco' comparso nella parte esterna dell'atmosfera solare (corona) ha potenziato il flusso di particelle cariche che formano il vento solare.

Inoltre, grandi quantità di plasma solare sono state emesse nello spazio durante alcune eruzioni che hanno fatto sentire i loro effetti sulla Terra sia domenica che lunedì, alimentando ancora di più le aurore boreali. Come risultato, le loro luci colorate sono state osservate nel Regno Unito, in Belgio, Danimarca, Germania, Francia e perfino in California.