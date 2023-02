Scontri liceo: Valditara, a scuola non c'è posto per violenza

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La scuola è di tutti ed è palestra di civiltà: c'è posto per il confronto delle idee, non c'è posto per la violenza, da qualunque parte essa provenga". A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, rispondendo ai sindacati dei quali ha apprezzato la solidarietà che gli è stata manifestata dopo le minacce che ha ricevuto (ANSA).