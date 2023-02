Riprende studi universitari a 55 anni per motivare la figlia

(ANSA) - L'AQUILA, 28 FEB - Riprende gli studi a 55 anni per incoraggiare la figlia a finire l'università e accompagnarla alla laurea. A raccontare questa storia ordinaria ma di straordinaria forza è Giusi Pitari, docente di Biochimica, già pro rettore dell'Università dell'Aquila. "Ho esaminato uno studente del vecchissimo ordinamento di Biologia: il quadriennale", spiega sui suoi canali social pur mantenendo riserbo sull'identità "nel rispetto del candidato" originario del Teramano.

L'esame è andato molto bene. "Gli ho dato un bel trenta - racconta la professoressa -. Aprendo il libretto ho scoperto che ha tutti voti altissimi. Gli ho chiesto come mai aveva deciso di riprendere gli studi".

Così, l'uomo ha spiegato le ragioni della scelta alla docente che ha riportato quel dialogo sulla sua pagina Facebook: "Qualche anno fa - ha detto alla professoressa - mia figlia stava per lasciare gli studi. Io le dissi 'e no, non puoi'. Lei rispose 'parli proprio tu papà che non ha finito i tuoi studi?'.

E allora le ho lanciato un amo: 'Non lascerai gli studi, anzi li riprendo anche io per te, per farti capire che si può arrivare alla fine, se lo si vuole'".

"La figlia si è laureata - ha concluso la docente - al papà mancano due esami. Mi sono offerta come relatrice di tesi. È stato un bell'incontro". (ANSA).