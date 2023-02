Qatar: al via l'inchiesta autonoma della Procura di Milano

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La Procura di Milano aprirà a breve un fascicolo autonomo d'indagine sul Qatargate. Entro la fine della settimana, da quanto si è saputo, gli inquirenti dovrebbero formalizzare l'apertura dell'inchiesta per riciclaggio, a partire dalle verifiche effettuate nelle scorse settimane dalla Gdf in esecuzione di un ordine di investigazione europeo emesso dai magistrati belgi.

In particolare, nell'inchiesta ci saranno accertamenti sulla posizione di Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, e di alcune sue società, ma anche dei familiari di Francesco Giorgi, ex collaboratore dell'ex europarlamentare.

Al momento, dopo gli atti sull'ordine di investigazione europeo che la Procura e la Gdf milanese hanno già eseguito come richiesto dai magistrati belgi, non sono arrivati a Milano altri documenti dagli inquirenti di Bruxelles, che indagano su presunte tangenti per favorire gli interessi di Qatar e Marocco all'Europarlamento. I magistrati milanesi hanno deciso, intanto, di aprire in ogni caso un'indagine autonoma per scavare su profili di riciclaggio delle presunte mazzette. (ANSA).