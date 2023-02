Maltempo: Acquaroli,accreditati primi 96,7 milioni per territori

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - "Pochi minuti fa mi è arrivata la notizia dell'accreditamento dei primi 96,7 milioni destinati a Comuni, famiglie e imprese duramente toccati dalla calamità devastante dello scorso settembre. Si tratta della prima parte dei 400 milioni stanziati dal Governo, che consentiranno la ripartenza di queste comunità colpite". Lo annuncia il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook, in relazione ai danni procurati dall'alluvione del 15 settembre scorso. "Voglio di nuovo ringraziare il Governo Meloni, e tutte le forze politiche che lo sostengono - sottolinea il governatore -, per aver compreso la gravità della situazione e per metterci così nelle condizioni di poter dare anche una prima risposta strutturale ad una problematica annosa, relativa alla messa in sicurezza di questo territorio particolarmente fragile". (ANSA).