Incidente durante allenamento di boxe, in coma 30enne

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Un 30enne che stava praticando una sessione di boxe ha avuto un malore ed è stato soccorso dal 118, che lo ha ricoverarlo d'urgenza in coma. E' accaduto intorno alle 17 in un centro sportivo in via Fermi che fa capo a una catena di palestre. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico (Milano), chiamati dai sanitari, l'uomo ha accusato un malore e ha interrotto l'allenamento, negli spogliatoi si è accasciato perdendo i sensi. Da stabilire se sia successo a seguito di un trauma da allenamento o se per problemi fisiologici pregressi o indipendenti dalla boxe. (ANSA).