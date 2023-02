Comunali:depositate 14 liste per 4 candidati sindaco a Udine

(ANSA) - UDINE, 28 FEB - Sono quattordici le liste depositate entro il termine delle 12 di oggi nella sede municipale di Udine in vista delle elezioni comunali in programma nel capoluogo friulano il 2 e 3 aprile.

Tra i 24 comuni chiamati alle urne in Friuli Venezia Giulia, Udine è l'unica città capoluogo. Le liste depositate, come si apprende dal sito della Regione Fvg, sostengono 4 candidati alla carica di sindaco. Si tratta di: Liberi Elettori - Io Amo Udine a sostegno di Stefano Salmè; Lista Civica Fontanini Sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini Premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro, Forza Italia a favore del sindaco uscente Pietro Fontanini; Partito democratico, Azione-Italia Viva Renew Europe, Lista De Toni Sindaco, Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Felice De Toni; Spazio Udine Ivano Marchiol Sindaco, Movimento 5 Stelle, Udine Città Futura a sostegno di Ivano Marchiol.

Le Commissioni elettorali circondariali esamineranno ora la documentazione presentata per consentire l'ammissione alla competizione. (ANSA).