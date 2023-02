Sedicenne pubblica online video senza velo, il padre la picchia

(ANSA) - BRESCIA, 27 FEB - Ha pubblicato su TikTok un video senza il velo. Questa la colpa di una ragazzina di origini egiziane di 16 anni picchiata dal padre e finita in ospedale. E' accaduto ieri sera a Brescia. Ad avvisare il genitore del video senza velo della figlia sono stati alcuni familiari in Egitto.

La ragazza è stata picchiata con schiaffi e colpi alla schiena.

È riuscita ad inviare un messaggio d'aiuto ad un'amica che ha avvisato il 112. La ragazzina stata trasportata prima in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato al momento denunciato a piede libero.

Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia.

(ANSA).