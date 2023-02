Yousef sopravvisse a naufragio 10 anni fa, 'siamo rifiuti'

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Quando stamattina ho sentito della tragedia di Crotone mi sono sentito male. Come allora, anche se sono passati dieci anni. La sensazione di essere un rifiuto è tornata alla memoria, e fa malissimo". A parlare con l'ANSA è Wahid Hasan Yousef, cardiochirurgo curdo siriano, che nel naufragio del 10 ottobre 2013, conosciuto come 'la strage dei bambini', perse quattro figlie di due, cinque, sette e dieci anni. Yousef si salvò insieme a sua moglie. Oggi vivono in Germania, a Duesseldorf (ANSA).