Sotto controllo incendio boschivo sopra il lago di Caldaro

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - E' sotto controllo l'incendio boschivo scoppiato in mattinata sul Monte di Mezzo, sopra il lago di Caldaro, in Alto Adige. A causa del forte vento e della grande siccità, le fiamme si sono velocemente estese, avvicinandosi anche a un gruppo di case. Sul posto sono intervenuti un elicottero, come anche 135 vigili del fuoco con 28 mezzi, 17 uomini del soccorso alpino, la Croce bianca e 20 operatori della Protezione civile. Durante l'intervento è stata temporaneamente spenta una vicina linea elettrica a media tensione. Proseguono i lavori di spegnimento degli ultimi focolai. (ANSA).