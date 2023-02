Sopravvissuto in mare con il ketchup, Heinz vuole donargli barca

Il gigante delle salse Heinz ha pubblicato sui suoi social media un annuncio per cercare di rintracciare il marinaio dominicano sopravvissuto in mezzo al mare quasi un mese nutrendosi solo di dadi Maggi, aglio in polvere e ketchup perché vuole aiutarlo a comprare una barca nuova. Lo riporta la Cnn.

Il calvario di Elvis François, 47 anni, è iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell'isola di St Martin, nelle Antille olandesi, dove vive. "Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale.

Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare", ha raccontato poi spiegando che per tutto il tempo in cui era stato alla deriva aveva dovuto togliere l'acqua dallo scafo per non affondare. E' stato soccorso 24 giorni dopo, a gennaio, dopo che un aereo lo ha avvistato grazie alle segnalazioni fatte con uno specchietto.

Heinz sta cercando di contattarlo da tempo e avrebbe anche chiesto al governo del suo Paese. Ma dell'uomo nessuna traccia. L'azienda ha anche lanciato l'hashtag #FindTheKetchupBoatGuy ('trova il marinaio del Ketchup') per cercare di ampliare la ricerca il piu' possibile. "Vogliamo aiutarlo a comprarsi una nuova barca", ha detto l'azienda. (