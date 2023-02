Regionali: in Fvg depositate 13 liste per 4 candidati

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - Con la presentazione questa mattina, pochissimi minuti prima della chiusura, di Insieme liberi, all'Ufficio elettorale della Regione Fvg, a Udine, si è conclusa la fase di deposito delle liste per le candidature per le elezioni regionali, che si svolgeranno il 2 e il 3 aprile prossimi. Complessivamente sono 13 le liste che entrano nell'arena elettorale, a sostegno di quattro candidati alla presidenza, cioè Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo, Alessandro Maran e Giorgia Tripoli.

Per Fedriga si sono schierati Forza Italia Berlusconi per Fedriga Partito popolare europeo, Fratelli d'Italia, Fedriga Presidente, Autonomia responsabile, Lega Fvg per Salvini premier. Moretuzzo è invece sostenuto da sei liste: Slovenska skupnost, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Patto per l'autonomia, Open Sinistra Fvg, Alleanza Verdi e Sinistra. Per Alessandro Maran ci sono Azione - Italia Viva - +Europa - Renew Europe. Infine, Giorgia Tripoli è supportata da Insieme liberi, ispirata dai No Vax.

Nei prossimi giorni l'Ufficio elettorale verificherà la regolarità della documentazione presentata per valutare l'ammissione delle liste alla competizione elettorale. Il 2 e 3 aprile in Fvg si vota anche per il rinnovo di 24 comuni, tra cui Udine e Sacile.

Tra le curiosità c'è il ritorno alla candidatura - nelle fila del centrosinistra - del medico Marino Andolina, assolto a inizio mese nell'ambito dell'inchiesta Stamina 2. Andolina, assolto per la seconda volta, è stato più volte consigliere comunale a Trieste (con Rifondazione comunista) e si candida ora con Open sinistra, ma da indipendente. Ha annunciato che si batterà per arrestare il processo di privatizzazione nella sanità. (ANSA).