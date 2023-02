Bora a Trieste e nell'Isontino, decine di chiamate soccorso

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - Caduta di alberi, viabilità interrotta in alcune strade a causa degli oggetti trascinati sulla strada, a Trieste, tettoie e recinzioni crollate, gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, barriere "new jersey" e transenne rovesciate e cassonetti vaganti: sono alcuni dei danni provocati dal vento forte che soffia dalla notte scorsa con raffiche comprese tra i 50 e 72 km all'ora, prevalentemente nella zona dell'Isontino e nell'area Giuliana.

Una trentina sono state le telefonate dalle 23 di ieri alle 8 di oggi pervenute al Numero unico di emergenza Nue112 per richieste di soccorso.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia aveva annunciato ieri con una allerta meteo gialla l'arrivo della bora. Vento forte si segnala anche in vetta, fino a 40 km orari.

Si prevede, però, un aumento delle raffiche di vento durante la giornata. In molti casi sono intervenuti i volontari della Protezione civile. (ANSA).