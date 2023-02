14mila migranti sbarcati nel 2023, aumento del 164% sul 2022

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Sono 14.104 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno ad oggi, secondo i dati del ministero dell'Interno che vengono aggiornati quotidianamente.

Nello stesso periodo del 2022 erano stati 5.345: l'aumento è dunque del 164%. Guinea (1.772) e Costa d'Avorio (1.720) sono i principali Paesi di provenienza di chi è arrivato via mare in questo 2023. I minori non accompagnati sono stati 861. Le persone soccorse dalle navi organizzazioni umanitarie sono invece 855, pari al 6% del totale. Per quanto riguarda le vittime di naufragi nel Mediterraneo, l'Oim ne conta 225 quest'anno, 26mila dal 2014. (ANSA).