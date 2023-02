Ucraina: "pace subito e stop alla guerra", fiaccolata a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Con il manifesto arcobaleno di Europe For Peace in testa al corteo, retto tra gli altri dal segretario della Cgil Maurizio Landini, dal sindaco Roberto Gualtieri e dal fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi, al motto 'Pace subito, stop alla guerra', è partita la fiaccolata organizzata a Roma.

Le bandiera della Pace, assieme a quelle della Cgil, Emergency e Sant'Egidio, sfilano per le strade della Capitale, a un anno dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Tra i manifesti spicca il grande striscione in verde '+Parole per tutti' e in fondo al corteo un grande telo bianco con scritto 'Pace'. La fiaccolata arriverà in Campidoglio, dove seguiranno degli interventi. "Nessuno può avere la ricetta in mano ma sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale mantenendolo aperto. E doveva essere fatto sin da subito, con il primo invio di armi", ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, arrivando alla fiaccolata. (ANSA).