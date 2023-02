Lite in strada tra adolescenti, ferita una ragazzina

(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Una ragazzina di circa 14 anni è stata ricoverata questa sera all'ospedale pediatrico di Trieste 'Burlo Garofolo' per due ferite al tronco che le sarebbero state inferte da una sua coetanea al termine di una lite avvenuta a Muggia (Trieste).

Secondo quanto si apprende la lite sarebbe avvenuta in strada e la ragazzina sarebbe stata colpita con un'arma da taglio o un oggetto appuntito. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica e i Carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini.

I sanitari hanno classificato la gravità delle ferite come codice giallo. (ANSA).