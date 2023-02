In corteo a Milano striscioni di solidarietà per Cospito

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Nel corteo di Milano promosso da Cobas e da altre sigle per protestare contro governo, caro vita e morti sul lavoro ci sono anche degli striscioni in solidarietà di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi, e contro il carcere duro.

"41 bis tortura di Stato. Contro carcere, repressione, condizioni di vita e lavoro. Lotta di classe", si legge su uno striscione promosso da 'Assemblea cittadina milanese contro il 41 bis e l'ergastolo', che in un volantino esprime solidarietà a Cospito "perché repressione, carcere e condizioni di vita sono le due facce dello Stato e del capitale ed è per questo che non possiamo tacere".

In fondo al corteo composto da diverse centinaia di persone sventolano invece le bandiere rosse e nere del Fai, Federazione anarchica italiana, con impressa la A di Anarchia e uno striscione nero con la scritta: 'Si va e si torna insieme'.

