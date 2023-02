Bimba di tre mesi muore vicino a Roma, probabile malore

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Una bimba nigeriana di tre mesi è morta ieri, sembrerebbe a causa di un malore, in un appartamento di Capena, centro in provincia di Roma. La piccola, che dalla nascita soffriva di problemi respiratori, è deceduta nell'appartamento di una amica della madre dove era arrivata assieme alla famiglia da Viterbo.

Sul posto il 118 che ha tentato, invano, di salvare la bambina. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno trasmetto una informativa ai pm di Tivoli. Disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. (ANSA).