Usa: eseguita condanna a morte in Florida, la prima in tre anni

Il 59enne Donald Dillbeck, condannato a morte per omicidio in Florida, è stato giustiziato con un'iniezione letale. Lo riferiscono i media locali precisando che si tratta della prima esecuzione nello Stato in tre anni e la centesima da quando è stata reintrodotta la pena capitale nel 1976. Dillbeck era stato condannato per aver accoltellato a morte una donna di 44 anni, Faye Lamb Vann, nel parcheggio di un centro commerciale di Tallahassee nel 1990 dopo aver tentato di rubarle l'auto. All'epoca dei fatti il 27enne era latitante, essendo evaso dal carcere dove stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di un poliziotto.