Ucraina: ottiene cittadinanza italiana e giura oggi a Bari

(ANSA) - BARI, 24 FEB - In un giorno particolare per il popolo ucraino, a un anno dall'inizio del conflitto con i russi, Oksana Hobush, nata in Ucraina e sposata con un barese, ha ricevuto la cittadinanza italiana a Bari, città in cui vive da dieci anni e dove ha ottenuto la residenza nel 2017. Oksana ha giurato dinanzi al sindaco Antonio Decaro.

"Dallo scorso 24 febbraio le nostre vite si sono fermate - ha detto Oksana - è una tragedia indicibile e speriamo solo che la pace arrivi presto". "Il dolore per tutto quello che sta succedendo al nostro popolo è sempre dentro di me. La speranza è che tutto finisca il prima possibile e che la guerra non arrivi nelle case di nessun altro".

"Questo - ha evidenziato Decaro - è un giorno particolare per l'Ucraina, per l'Europa e per la democrazia. Il 24 febbraio del 2022 tutta l'Europa si è risvegliata in guerra ed è stato come tornare indietro di 70 anni e provare quella paura che fino ad oggi avevamo sentito ascoltando i racconti dei nostri nonni o leggendo libri di storia. Noi oggi però a quella guerra non vogliamo lasciare spazio e, come abbiamo provato a fare in questi mesi, cerchiamo di mandare un messaggio di pace e di speranza, da qui, dalla città di San Nicola che da stamattina risuona delle preghiere delle sorelle e dei fratelli ucraini nella cripta della Basilica". (ANSA).