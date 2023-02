Per Alberto Genovese confermato provvedimento carcerazione

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - E' stato confermato il provvedimento con cui è stata disposta la carcerazione, in esecuzione della condanna definitiva, per l'ex imprenditore del web Alberto Genovese, detenuto nel carcere di Lecco dalla sera del 13 febbraio e che prima era ai domiciliari in una clinica.

Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori che, come richiesto dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Adriana Blasco, ha rigettato il ricorso della difesa, rappresentata dai legali Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida. Su ordine dell'Ufficio esecuzione della Procura milanese, infatti, una decina di giorni fa, a carico dell'ex fondatore di start up era stato eseguito un provvedimento di esecuzione pena con carcerazione, dopo la condanna a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due casi di violenza sessuale con uso di droghe su due modelle nel 2020, tra Ibiza e Milano.

Genovese era ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi nel Lecchese ma, secondo l'ordine firmato dal pm Blasco, i reati per i quali è stato condannato sono ostativi alla concessione dei domiciliari e il suo residuo pena, tenuto anche conto del 'pre-sofferto' (il tempo in misura cautelare), supera i 4 anni di circa due mesi. Argomenti normativi questi che sono stati accolti nella decisione del giudice che ha respinto l'istanza difensiva, dopo l'udienza di discussione di ieri. (ANSA).