Maria Falcone su Maurizio Costanzo: "Straordinaria la sua battaglia antimafia"

"Con Maurizio Costanzo l'Italia perde un grande giornalista. Ricordo con gratitudine quando fu concretamente vicino a mio fratello dandogli voce e spezzando così l'isolamento che soffriva in quella fase della sua vita". Lo ha detto Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il giudice ucciso da Cosa nostra nel 1992.

"Il suo impegno nella lotta alla mafia e nel far crescere la consapevolezza degli italiani sulla criminalità organizzata, che gli costò un terribile attentato a conferma di quanto fosse prezioso il suo lavoro, sono, per me, i lasciti più significativi di una carriera che lo ha visto protagonista e innovatore dell'informazione italiana ", ha concluso.