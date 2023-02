Marcia contro mafia, arcivescovo Palermo 'violenza irrazionale'

(ANSA) - BAGHERIA, 24 FEB - "Siamo in marcia contro tutte le violenze, quella mafiosa come quella degli Stati. La violenza è sempre irrazionale. Noi crediamo alla irrazionalità della pace" . Con queste parole l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha aperto il corteo che da Bagheria raggiungerà Casteldaccia.

L'iniziativa del centro Pio La Torre è stata organizzata a quaranta anni dalla marcia contro la mafia che rappresentò la prima forma di ribellione popolare allo strapotere di Cosa nostra nel comprensorio bagherese. A partire dalla scuola media Carducci di via D'Amico sono gli studenti di decine di scuole.

Con loro sindaci provenienti da tutta la Sicilia, esponenti politici, sindacati e numerosi cittadini.

La marcia ripercorre quella che era denominata la strada del Vallone dove trovano una via fuga i killer che avevano appena compiuto omicidi di mafia. Ad aprire il corteo, insieme a Lorefice, anche Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio La Torre. Che dice: la reazione di allora fu provocata anche dall'omicidio di La Torre. E non possiamo sottolineare che oggi grazie alla legge che prende il suo nome i beni mafiosi vengono confiscati". Anche oggi, come nel 1983, presenti padre Cosimo Scordato e padre Michele Stabile (nell'83 vicario episcopale, quando alla guida della diocesi c'era il cardinale Salvatore Pappalardo". (ANSA).