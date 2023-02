Detenuto evade dal carcere di Badu 'e Carros

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Un detenuto in regime di alta sicurezza nel carcere di Badu 'e Carros è evaso. Lo rendono noto alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. La fuga sarebbe avvenuta con delle lenzuola annodate usate per calarsi fuori dal carcere. L'evaso è Marco Raduano, detto "Pallone", pugliese, 40 anni, considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano, ed ha condanne da scontare fino al 2046. In tutta la zona sono scattate immediatamente massicce ricerche. (ANSA).