Cospito, spero che qualcuno dopo di me proseguirà la lotta

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Alfredo Cospito, dopo il rigetto da parte della Cassazione dell'istanza di revoca del 41bis, il regime a cui è sottoposto, ha annunciato di non voler più prendere gli integratori, aggiungendo di essere convinto che quindi morirà "presto. Spero che qualcuno dopo di me continuerà la lotta" contro il carcere duro. E' quanto è trapelato in ambienti ospedalieri.

L'esponente della Fai, che sta portando avanti uno sciopero della fame da oltre tre mesi ma che da poco ha ripreso ad assumere gli integratori, si trova nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. (ANSA).