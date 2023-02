Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41bis

È stato rigettato dalla Cassazione il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi e detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano.

Appena appresa la notizia del verdetto della Cassazione, i manifestanti del sit-in in solidarietà con Cospito hanno urlato "assassini". "Saranno responsabili di tutto quello che succederà", hanno aggiunto i partecipanti alla manifestazione, che è ancora in corso sotto la Corte.

Il Comitato nazionale di bioetica, riunito in seduta plenaria, ha deciso di proseguire l'analisi" in merito alle problematiche connesse all'autodeterminazione nel ricevere o meno i trattamenti sanitari offerti". Lo rende noto lo stesso Comitato in una nota, al termine del dibattito relativo ai quesiti posti dal Ministero della Giustizia. "Dopo un corale, approfondito dibattito, la Plenaria ha ritenuto di proseguire l'analisi al fine di ottenere la massimo convergenza possibile con riguardo alle delicate e complesse problematiche sottese, nel rispetto di tutte le posizioni sino ad ora emerse".

Cospito, sit-in degli anarchici davanti alla Cassazione





I supremi giudici sono chusi in camera di consiglio e l'accesso è presidiato dalla forza pubblica che allontana chi si avvicina.

La camera di consiglio non è partecipata, né dagli avvocati né dalla procura che è presente solo con requisitorie scritte. Il collegio è presieduto da Angela Tardìo . Non ci sono indicazioni sui tempi entro i quali sarà nota la decisione sul ricorso di Cospito.