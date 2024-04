Guardia Costiera, Rixi "incremento organico fino 15mila uomini"

"Insieme al ministro Salvini intendiamo incrementare l'organico della Guardia costiera fino a 15mila uomini per garantire non solo la sicurezza delle nostre coste ma anche dei traffici commerciali, incrementare i mezzi e il ruolo della guardia costiera, rafforzare il sistema marittimo del Paese in collaborazione con gli altri ministeri, per assicurare in ogni condizione geopolitica completo accesso alla nostre coste in totale sicurezza e la salvaguardia dei nostri mari". Lo ha detto il viceministro del Mit Edoardo Rixi stamani a Ventimiglia, a margine della inaugurazione e benedizione del nuovo battello "Gcb173" della guardia costiera per attività di vigilanza al porto di Cala del Forte.

Rixi ha sottolineato l'importanza di avere un presidio marittimo e un nuovo mezzo "proprio qui a Ventimiglia, su un territorio di confine che negli anni passati ha avuto vari episodi che riguardavano il tema della pesca e le attività di salvataggio in mare. Credo che lo Stato debba essere presente in tutti i territori di confine. Stiamo, quindi, aumentando non solo gli organici ma pure la presenza ad esempio sui laghi come il lago Maggiore, il lago di Como e oltre il lago di Garda, dov'era già presente la guardia costiera, per fare in modo di avere il massimo della sicurezza in tutte le condizioni e un presidio di controllo ambientale delle nostre acque".



