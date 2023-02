Sisma Siria: Ong, a fuoco tenda di sfollati, muore una donna

(ANSAMed) - BEIRUT, 23 FEB - Una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito da un incendio divampato dentro una tenda di sfollati nel nord-ovest della Siria, area devastata dal terremoto del 6 febbraio e martoriato dagli effetti di 12 anni di conflitto armato.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui una donna e un uomo sono rimasti vittima delle fiamme che hanno avvolto una delle tende allestite nei giorni scorsi a ovest di Idlib, nel nord-ovest del paese, per ospitare famiglie di terremotati rimasti senza casa.

L'incendio è stato provocato dal malfunzionamento di una stufa artigianale, alimentata con combustibili non appropriati in un contesto in cui le famiglie non hanno le risorse per acquistare nafta o altri combustibili per riscaldarsi.

Come ricorda l'Osservatorio, nei giorni scorsi, sempre nel nord-ovest della Siria, otto persone membri di una stessa famiglia composta da padre, madre e sei figli, tutti sfollati dopo il terremoto, erano rimasti intossicati gravemente dai fumi di una stufa alimentata con sacchi di plastica. (ANSAMed).