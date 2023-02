Pd: Elly Schlein chiude campagna primarie a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - "Quattro capolista donna a Palermo, Catania, Trapani-Agrigento ed Enna-Messina. Mentre la lista per il collegio di Ragusa-siracusa-Caltanissetta sarà guidata da un 22enne. Una maggioranza al femminile nelle candidature, un ricambio complessivo della classe dirigente con un'età media di poco superiore ai 30 anni. E poi sindaci e amministratori locali a rappresentare i territori della nostra Isola. Le liste a sostegno di Elly Schlein in Sicilia sono la rappresentazione del pd e del campo progressista che vogliamo costruire: femminista, giovane e vincente. Un pd che comincerà a prendere forma nel voto alle primarie aperte a iscritti e non iscritti del 26 febbraio" così Sergio Lima portavoce regionale della mozione Schlein.

Elly Schlein, candidata come segretaria alla guida del partito democratico, tornerà a Palermo sabato 25 febbraio alle ore 17 a villa Filippina. Aveva iniziato proprio dal capoluogo la sua corsa per la guida del pd: "siamo felici che la nostra candidata abbia scelto di chiudere la sua campagna elettorale proprio a Palermo. Un segnale di attenzione e sensibilità ai temi siciliani . Elly rappresenta l'unico cambiamento possibile per il partito, ma soprattutto per l'intero campo progressista del Paese". Queste le parole di Mari Albanese portavoce palermitana della mozione Schlein. Il 26 la scelta passerà dai gazebo attraverso le primarie. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 di domenica in tutte le circoscrizioni della città e in tanti paesi della provincia. (ANSA).